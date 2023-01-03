Названы худшие сериалы 2022 года

Журналисты назвали худшие сериалы 2022 года. «Лидерство» отдали режиссерскому проекту Данилы Козловского «Карамора».

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Эксперты обругали шоу за скучные сюжетные линии и нехватку зрелищности. Хотя, как подметили критики, у картины были все шансы стать шедевром. Единственным достоинством, по мнению журналистов, стал Филипп Янковский, блестяще сыгравший вампира Руневского.

В тройку лидеров попали «The Телки» с Милошем Биковичем и второй сезон «Чикатило», которые тоже не впечатлили экспертов. Спортивная драма «Домашнее поле» о тренере-женщине, которая возглавила мужской футбольный клуб, не понравилась зрителям из-за «нелепого сюжета».