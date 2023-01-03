Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
50 минут назад

«Карамору» и «Домашнее поле» признали худшими сериалами 2022 года

Слово и Дело

Журналисты назвали худшие сериалы 2022 года. «Лидерство» отдали режиссерскому проекту Данилы Козловского «Карамора».

Названы худшие сериалы 2022 года
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Эксперты обругали шоу за скучные сюжетные линии и нехватку зрелищности. Хотя, как подметили критики, у картины были все шансы стать шедевром. Единственным достоинством, по мнению журналистов, стал Филипп Янковский, блестяще сыгравший вампира Руневского.

В тройку лидеров попали «The Телки» с Милошем Биковичем и второй сезон «Чикатило», которые тоже не впечатлили экспертов. Спортивная драма «Домашнее поле» о тренере-женщине, которая возглавила мужской футбольный клуб, не понравилась зрителям из-за «нелепого сюжета».

В списке сериалов-аутсайдеров оказались «Люся», «Amore More», «Диверсант-4», «Жизнь по вызову», второй сезон «Игры на выживание», пишет kp.ru. Также журналистам не зашел сериал со звездой «Измен» Еленой Лядовой. Речь идет о шоу «Что делать женщине, если у нее два любовника, а надо выбрать одного».

Сериалы,Игра на выживание,Измена,Люси,Елена Лядова,Филипп Янковский,Милош Бикович,Данила Козловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители