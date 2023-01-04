Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
2 часа назад

У сериала «1899» не будет продолжения

runews24.ru

Сериал «1899» от создателей шоу «Тьма» не получит продолжения. Об этом в соцсетях написали авторы проекта Янтье Фрисе и Баран бо Одар.

У сериала «1899» не будет продолжения
Фото: runews24.rurunews24.ru

Изначально создатели собирались завершить историю «1899» на третьем сезоне. Однако теперь появилась официальная информация, что сериал не получит даже второго сезона.

По словам авторов шоу, такое решение разочарует фанатов сериала, однако создатели благодарят поклонников за то, что он стали частью «этого замечательного приключения». Авторы также написали, что любят их.

В сериале «1899» рассказывается о группе иммигрантов из разных стран, которые путешествуют из Европы в Нью-Йорк на корабле. В океане они натыкаются на другое судно, которое оказывается порталом в другие миры.

Сериалы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители