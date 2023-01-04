У сериала «1899» не будет продолжения

Сериал «1899» от создателей шоу «Тьма» не получит продолжения. Об этом в соцсетях написали авторы проекта Янтье Фрисе и Баран бо Одар.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Изначально создатели собирались завершить историю «1899» на третьем сезоне. Однако теперь появилась официальная информация, что сериал не получит даже второго сезона.

По словам авторов шоу, такое решение разочарует фанатов сериала, однако создатели благодарят поклонников за то, что он стали частью «этого замечательного приключения». Авторы также написали, что любят их.