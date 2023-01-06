Netflix тизерит второй сезон «Уэнсдей»

Один из главных сериалов 2022 года должен был получить продолжение — об этом говорит и открытый финал, и невероятный интерес аудитории. Хотя вокруг возможного второго сезона «Уэнсдей» ходили разные слухи: например, что проект может переехать на новую платформу.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Впоследствии стало известно, что «Уэнсдей» всё-таки останется на Netflix, хотя официально онлайн-кинотеатр не объявлял о продлении сериала.

Сегодня же в соцсетях Netflix появилось загадочное сообщение — многие уверены, что таким образом платформа тизерит второй сезон. Другие при этом уверены, что таким образом сайт решил проверить реакцию аудитории.