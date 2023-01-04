Второй сезон «Уэнсдей» может выйти не на платформе Netflix

Эксперты высказали свое предположение, что продолжение сериала «Уэнсдэй» может выйти не на Netflix, а на другой стриминговой платформе. Одним из наиболее вероятных вариантов аналитики считают переход эксклюзивных прав к компании Prime Video от Amazon.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Производством «Уэнсдэя» занимается непосредственно группа Metro-Goldwyn-Mayer, которая в прошлом календарном году подписала контракт с Amazon Таким образом, Netflix уже в ближайшее время может потерять эксклюзивные права на показ сериала. Компания Amazon имеет большую зрительскую аудиторию на платформе Prime Video и вариант с переходом рассматривается, как приоритетный.