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53 минуты назад

Второй сезон сериала «Уэнсдей» может выйти не на платформе Netflix

Слово и Дело

Эксперты высказали свое предположение, что продолжение сериала «Уэнсдэй» может выйти не на Netflix, а на другой стриминговой платформе. Одним из наиболее вероятных вариантов аналитики считают переход эксклюзивных прав к компании Prime Video от Amazon.

Второй сезон «Уэнсдей» может выйти не на платформе Netflix
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Производством «Уэнсдэя» занимается непосредственно группа Metro-Goldwyn-Mayer, которая в прошлом календарном году подписала контракт с Amazon Таким образом, Netflix уже в ближайшее время может потерять эксклюзивные права на показ сериала. Компания Amazon имеет большую зрительскую аудиторию на платформе Prime Video и вариант с переходом рассматривается, как приоритетный.

Пока судьба продолжения съемок «Уэнсдэя» остается неизвестной. Контракт с Netflix не продлевался и за этим может последовать продажа права на показ картины Amazon.

Сериалы,Netflix,Amazon,
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