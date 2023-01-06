Фанат набил тату с Уэнсдей, но она напоминает Сэмюэла Л. Джексона

Издание Pop Crave в своём «твиттере» поделилось забавным случаем, который сейчас обсуждают в интернет-сообществе. Неназванный фанат сериала «Уэнсдей» сделал татуировку с главной героиней, но результат выглядит настолько странно, что распространился по соцсетям и стал мемом.
Изображение девушки напомнило пользователям скорее актёра Сэмюэла Лероя Джексона, чем исполнительницу роли Уэнсдей Аддамс Дженну Ортегу.
Одних этот случай просто позабавил, другие посоветовали фанату-неудачнику обратиться за возмещением ущерба. Некоторые признались, что после таких новостей никогда не рискнут сделать тату.