Фанат набил тату с Уэнсдей, но она напоминает Сэмюэла Л. Джексона

Издание Pop Crave в своём «твиттере» поделилось забавным случаем, который сейчас обсуждают в интернет-сообществе. Неназванный фанат сериала «Уэнсдей» сделал татуировку с главной героиней, но результат выглядит настолько странно, что распространился по соцсетям и стал мемом.