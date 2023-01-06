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3 часа назад

Фанат набил тату с Уэнсдей, но она куда больше напоминает Сэмюэла Л. Джексона

Чемпионат.com

Издание Pop Crave в своём «твиттере» поделилось забавным случаем, который сейчас обсуждают в интернет-сообществе. Неназванный фанат сериала «Уэнсдей» сделал татуировку с главной героиней, но результат выглядит настолько странно, что распространился по соцсетям и стал мемом.

Фанат набил тату с Уэнсдей, но она напоминает Сэмюэла Л. Джексона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Изображение девушки напомнило пользователям скорее актёра Сэмюэла Лероя Джексона, чем исполнительницу роли Уэнсдей Аддамс Дженну Ортегу.

Чемпионат.com

Одних этот случай просто позабавил, другие посоветовали фанату-неудачнику обратиться за возмещением ущерба. Некоторые признались, что после таких новостей никогда не рискнут сделать тату.

Сериалы,Сэмюэл Джексон,
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