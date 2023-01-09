Сериалы 2022 года, которые стоит увидеть

В 2022 году вышло немало достойных просмотра сериалов, хотя и не все из них произвели фурор, как «Уэнсдэй». Сделали подборку сериалов, которые, на наш взгляд, стоит увидеть.

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Этот документальный сериал рассказывает две истории. Голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни в 2020 году купили один из старейших футбольных клубов «Рексэм». Герои стараются спасти клуб: покупают игроков, меняют тренеров, ремонтируют стадион. Помимо этой линии, в сериале также рассказывается о жизни в самом городке Рексэм.

Сценарий сериала основан на одноименном романе Джона Кракауэра, в котором запечатлены реальные события в 1984 года. Детектив расследует жестокое убийство женщины и ее ребенка. Преступление произошло в его мормонской общине, где он знает каждого. Чем глубже герой погружается в расследование, тем сильнее сомневается в своей семье.

Это легкая комедия с типичным британским юмором. В главной роли — Роуэн Аткинсон, известный как Мистер Бин. Сотрудник агентства недвижимости присматривает за особняком, пока хозяева дома в отъезде. Все спокойно до тех пор, пока в дом не залетает назойливая пчела.

Уэнсдэй — дочка Гомеса и Мортиши Аддамс. У нее не клеятся отношения с одноклассниками, она несколько раз меняет школы. И вот она попадает в академию Nevermore, где учатся оборотни, русалки и другие «изгои».

Действие сериала происходит в начале XX века. Дочь рыбака Сунджа влюбляется в начальника рынка Ко Ханcу. Он женат, поэтому девушке достается статус любовницы. Сунджа отказывается от этого предложения и сбегает в Японию — страну, оккупировавшую Корею. Там девушка терпит издевательства местных и пытается при этом построить семью. Сериал показывает не только личную историю, но и погружает в культурно-исторический контекст.

Это сериал-шоу. Его создатель Нейтан Филдер помогает участникам отрепетировать важные события их жизни. Например, человек боится признаться подруге в обмане — Филдер нанимает актрису на роль этой подруги, придумывает несколько сценариев разговора и строит декорацию целого бара, где пройдет встреча.

Этот сериал является экранизацией мемуаров американского журналиста Джейка Адельштейна. Действие происходит в Токио 1990-х: Джейк устраивается на работу криминальным репортером. Он ввязывается в рискованное расследование преступлений.

Если вам нравилась «Улица Сезам», то, возможно, приглянется и этот сериал. Три куклы — Утка, Желтый парень и Красный парень — живут вместе в двухэтажном доме за городом. Каждый день с ними происходит что-то странное. Друзья сталкиваются с экзистенциальным ужасом и решают эти проблемы вместе.

Эта шпионская драма снята по романам Мика Геррона. Он рассказывает о работе отдела британской спецразведки, в который ссылают провинившихся сотрудников. Однажды главному герою дают шанс проявить себя и вернуть доверие начальства. Но не все так просто.