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1 час назад

Сериалы 2022 года, которые стоит увидеть

Теории и Практики

В 2022 году вышло немало достойных просмотра сериалов, хотя и не все из них произвели фурор, как «Уэнсдэй». Сделали подборку сериалов, которые, на наш взгляд, стоит увидеть.

Сериалы 2022 года, которые стоит увидеть
Фото: UnsplashUnsplash

«Добро пожаловать в Рексэм»

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Этот документальный сериал рассказывает две истории. Голливудские звезды Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни в 2020 году купили один из старейших футбольных клубов «Рексэм». Герои стараются спасти клуб: покупают игроков, меняют тренеров, ремонтируют стадион. Помимо этой линии, в сериале также рассказывается о жизни в самом городке Рексэм.

«Под знаменем небес»

Сценарий сериала основан на одноименном романе Джона Кракауэра, в котором запечатлены реальные события в 1984 года. Детектив расследует жестокое убийство женщины и ее ребенка. Преступление произошло в его мормонской общине, где он знает каждого. Чем глубже герой погружается в расследование, тем сильнее сомневается в своей семье.

«Человек против пчелы»

Это легкая комедия с типичным британским юмором. В главной роли — Роуэн Аткинсон, известный как Мистер Бин. Сотрудник агентства недвижимости присматривает за особняком, пока хозяева дома в отъезде. Все спокойно до тех пор, пока в дом не залетает назойливая пчела.

«Уэнсдэй»

Уэнсдэй — дочка Гомеса и Мортиши Аддамс. У нее не клеятся отношения с одноклассниками, она несколько раз меняет школы. И вот она попадает в академию Nevermore, где учатся оборотни, русалки и другие «изгои».

«Дорога в тысячу ли»

Действие сериала происходит в начале XX века. Дочь рыбака Сунджа влюбляется в начальника рынка Ко Ханcу. Он женат, поэтому девушке достается статус любовницы. Сунджа отказывается от этого предложения и сбегает в Японию — страну, оккупировавшую Корею. Там девушка терпит издевательства местных и пытается при этом построить семью. Сериал показывает не только личную историю, но и погружает в культурно-исторический контекст.

«Репетиция»

Это сериал-шоу. Его создатель Нейтан Филдер помогает участникам отрепетировать важные события их жизни. Например, человек боится признаться подруге в обмане — Филдер нанимает актрису на роль этой подруги, придумывает несколько сценариев разговора и строит декорацию целого бара, где пройдет встреча.

«Полиция Токио»

Этот сериал является экранизацией мемуаров американского журналиста Джейка Адельштейна. Действие происходит в Токио 1990-х: Джейк устраивается на работу криминальным репортером. Он ввязывается в рискованное расследование преступлений.

«Не обнимай меня, я напуган»

Если вам нравилась «Улица Сезам», то, возможно, приглянется и этот сериал. Три куклы — Утка, Желтый парень и Красный парень — живут вместе в двухэтажном доме за городом. Каждый день с ними происходит что-то странное. Друзья сталкиваются с экзистенциальным ужасом и решают эти проблемы вместе.

«Медленные лошади»

Эта шпионская драма снята по романам Мика Геррона. Он рассказывает о работе отдела британской спецразведки, в который ссылают провинившихся сотрудников. Однажды главному герою дают шанс проявить себя и вернуть доверие начальства. Но не все так просто.

«Не сработало»

Главный герой этого сериала — основатель сети коворкингов WeWork Адам Нейман. Эту роль исполнил Джаред Лето, а роль его жены и самого верного компаньона — Энн Хэтэуэй. В сериале рассказывается история стартапа, который за небольшое время стал гигантом стоимостью в 47 млрд долларов. Но несмотря на оглушительный успех компании, в жизни Адама было крайне мало радостей.

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