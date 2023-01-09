Netflix закрыл анимационный сериал «Корпорация "Заговор"»

Как рассказала продюсер проекта и один из сценаристов Сион Такэути, она получила от руководства стриминга указание о завершении работы над шоу. При этом ни она, ни другие участники съемочной группы так и не поняли, почему это произошло. В Netflix никаких объяснений на этот счет не дали.