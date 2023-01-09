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2 часа назад

Netflix закрыл анимационный сериал «Корпорация „Заговор“» без объяснения причин

Inc-News

Netflix закрыл анимационный сериал «Корпорация „Заговор“» без объяснения причин. Зрители так и не увидят финал проекта.

Netflix закрыл анимационный сериал «Корпорация "Заговор"»
Фото: Inc-NewsInc-News

Стриминговая платформа Netflix отменила дальнейшее производство и показ комедийного анимационного сериала «Корпорация "Заговор"».

Как рассказала продюсер проекта и один из сценаристов Сион Такэути, она получила от руководства стриминга указание о завершении работы над шоу. При этом ни она, ни другие участники съемочной группы так и не поняли, почему это произошло. В Netflix никаких объяснений на этот счет не дали.

Первый сезон сериала, разделенный на две отдельные части, был показан в 2022 году. В нем рассказывается о некой тайной структуре, в которой тщательно скрывают многие теории заговора, которые в реальности оказываются правдивыми.

Сериалы,Netflix,
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