Netflix закрыл анимационный сериал «Корпорация „Заговор“» без объяснения причин. Зрители так и не увидят финал проекта.
Стриминговая платформа Netflix отменила дальнейшее производство и показ комедийного анимационного сериала «Корпорация "Заговор"».
Как рассказала продюсер проекта и один из сценаристов Сион Такэути, она получила от руководства стриминга указание о завершении работы над шоу. При этом ни она, ни другие участники съемочной группы так и не поняли, почему это произошло. В Netflix никаких объяснений на этот счет не дали.
Первый сезон сериала, разделенный на две отдельные части, был показан в 2022 году. В нем рассказывается о некой тайной структуре, в которой тщательно скрывают многие теории заговора, которые в реальности оказываются правдивыми.