Авторы The Last of Us отказались от идеи заражения через споры

Нил Дракманн и Крэйг Мэйзин продолжают делиться любопытными подробностями сериала по The Last of Us для HBO. В этот раз они подробнее рассказали о том, как изменилась концепция заражения кордицепсной церебральной инфекцией — вирусом из оригинальных игр, который основан на реально существующем грибке Сordyceps unilateralis, паразитирующим на насекомых.

Создатели сериала решили углубиться в науку, чтобы добавить истории ещё больше реализма. По словам Мэйзина, вспышка вируса в шоу — это не внезапное событие, а то, что изучалось и ожидалось на протяжении многих лет.

Мэйзин отметил, что современная аудитория лучше разбирается в пандемиях, чем это было пять лет назад, поэтому повествование не должно идти так, словно никто ничего не знает. Шоу начинается со сцены в 60-х, которая ставит зрителей перед фактом, что «есть вирусные пандемии, и они довольно опасны, но существуют вирусы и похуже». Вспышка, которую мы наблюдаем в The Last of Us — это то, что всегда должно было случиться, а мы просто застали этот момент.

Работая над экранизацией, Мэйзин и Дракманн вышли за рамки игры и придумали больше нюансов повествования. Общий подход к самом грибку и заражённым остался прежним, а вот процесс заражения несколько изменился.

В сериале не будет тех самых спор в воздухе, которые заставляли героев игр надевать защитные маски. От них решили отказаться сразу, потому что споры в воздухе привели бы к повсеместному распространению вируса и постоянному ношению масок.

В итоге создатели шоу пришли к концепции «усиков». А фанаты тут же вспомнили, что «усики упоминались на ранних концепт-артах игры.

Мэйзин также упомянул одного из персонажей игры, у которого была очень интересная точка зрения на грибок, а его наблюдения за кордицепсом связали с некоторыми более крупными темами из сериала — среди них представления о красоте и потенциальной опасности любви.