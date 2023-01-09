5 сериалов, завершившихся на неделе

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.
Драма о любви кантри-музыкантов Тэмми Уайнетт и Джорджа Джонса, которых играют Джессика Честейн и Майкл Шеннон.
Где смотреть: Showtime
Биографическая криминальная драма о Стиве Банерджи — владельце первого в США стриптиз-клуба с танцорами-мужчинами. В главной роли — звезда "Кремниевой долины" и "Вечных" Кумэйл Нанджиани.
Где смотреть: Hulu
Неонуар Николаса Виндинга Рефна ("Драйв") про девушку, которая ищет свою противницу и выживает в преступном мире Копенгагена. Где смотреть: Netflix
Продолжение комедии о сотрудниках студии, выпускающей популярную многопользовательскую онлайн-игру.
Где смотреть: Apple TV+
Адаптация романа Элены Ферранте ("Неаполитанский квартет") о Неаполе 90-х, где 12-летняя девочка узнает давние семейные секреты и отправляется на поиски сестры. Где смотреть: Netflix