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22 минуты назад

5 сериалов, завершившихся на неделе

Газета.Ru

Мы в "Газете.Ru" любим смотреть сериалы запоем — и уверены, что среди вас тоже много тех, кому не хватает одной серии в неделю. Для вашего удобства по понедельникам мы рассказываем — максимально коротко, — какие шоу завершились за последние семь дней и уже ждут, когда вы их включите.

5 сериалов, завершившихся на неделе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Джордж и Тэмми» — мини-сериал

Драма о любви кантри-музыкантов Тэмми Уайнетт и Джорджа Джонса, которых играют Джессика Честейн и Майкл Шеннон.

Где смотреть: Showtime

"Добро пожаловать в Чиппендейлс" — мини-сериал

Биографическая криминальная драма о Стиве Банерджи — владельце первого в США стриптиз-клуба с танцорами-мужчинами. В главной роли — звезда "Кремниевой долины" и "Вечных" Кумэйл Нанджиани.

Где смотреть: Hulu

"Ковбой из Копенгагена" — 1 сезон

Неонуар Николаса Виндинга Рефна ("Драйв") про девушку, которая ищет свою противницу и выживает в преступном мире Копенгагена. Где смотреть: Netflix

"Мистический квест" — 3 сезон

Продолжение комедии о сотрудниках студии, выпускающей популярную многопользовательскую онлайн-игру.

Где смотреть: Apple TV+

"Лживая взрослая жизнь" — 1 сезон

Адаптация романа Элены Ферранте ("Неаполитанский квартет") о Неаполе 90-х, где 12-летняя девочка узнает давние семейные секреты и отправляется на поиски сестры. Где смотреть: Netflix

Сериалы,Элена Ферранте,Джордж Джонс,Николас Рефн,Джессика Честейн,Майкл Шеннон,Netflix,Apple,
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