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2 часа назад

Сериал The Last of Us не покажут в России

Чемпионат.com

У многих до последнего могли теплиться надежды, что «Амедиатека» покажет The Last of Us в России, поскольку на площадке до сих пор выходит новый контент HBO — от «Дома дракона» до «Белого лотоса». Однако, нет, премьеры в России не будет. По крайней мере, одновременно с мировым релизом.

Сериал The Last of Us не покажут в России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По запросу «Чемпионата» представители «Амедиатеки» окончательно подтвердили, что The Last of Us не покажут одновременно с премьерой в остальном мире. У компании нет никакой дополнительной информации, но в будущем ситуация всё-таки может измениться.

Хоть сериал выпускает HBO, но правообладатель бренда — Sony. И она приостановила свою деятельность в марте 2022 года. Возможно, причина как раз в этом — Sony не дала HBO разрешение на дистрибуцию сериала ни в каком виде в России. Но это лишь предположение.

The Last of Us — одна из главных премьер HBO в 2023 году. Сериал расскажет о знакомых по оригинальной игре событиях: Джоэл (Педро Паскаль) должен доставить очень важную девочку Элли (Белла Рэмси) в другой конец страны в мире после зомби-катастрофы.

Сериалы,Педро Паскаль,
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