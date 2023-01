Сериал The Last of Us не покажут в России

У многих до последнего могли теплиться надежды, что «Амедиатека» покажет The Last of Us в России, поскольку на площадке до сих пор выходит новый контент HBO — от «Дома дракона» до «Белого лотоса». Однако, нет, премьеры в России не будет. По крайней мере, одновременно с мировым релизом.

По запросу «Чемпионата» представители «Амедиатеки» окончательно подтвердили, что The Last of Us не покажут одновременно с премьерой в остальном мире. У компании нет никакой дополнительной информации, но в будущем ситуация всё-таки может измениться.

Хоть сериал выпускает HBO, но правообладатель бренда — Sony. И она приостановила свою деятельность в марте 2022 года. Возможно, причина как раз в этом — Sony не дала HBO разрешение на дистрибуцию сериала ни в каком виде в России. Но это лишь предположение.