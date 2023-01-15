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22 минуты назад

Какие новые сериалы выйдут в январе: видео

Стелла Шмель

Год только начался, а создатели сериалов уже радуют новыми интересными новинками. Блогер с ником Kinoafisha.info поделился в TikTok списком новых сериалов, которые выйдут в январе этого года.

"Калейдоскоп" – команда воров во время урагана украла облигации на миллиард долларов.

"Одни из нас" – экранизация культовой игры выйдет 15 января, героям предстоит выживать во время апокалипсиса.

"Волчья стая" – история о страшном создании, которые пробудилось вов время лесных пожаров. Смотрите на стриминговых платформах с 26 января.

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Подробнее о новых сериалах января смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как актеры заставляют себя плакать на съемках.

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