Какие новые сериалы выйдут в январе: видео

Год только начался, а создатели сериалов уже радуют новыми интересными новинками. Блогер с ником Kinoafisha.info поделился в TikTok списком новых сериалов, которые выйдут в январе этого года.

"Калейдоскоп" – команда воров во время урагана украла облигации на миллиард долларов.

"Одни из нас" – экранизация культовой игры выйдет 15 января, героям предстоит выживать во время апокалипсиса.

"Волчья стая" – история о страшном создании, которые пробудилось вов время лесных пожаров. Смотрите на стриминговых платформах с 26 января.

Подробнее о новых сериалах января смотрите в видео.