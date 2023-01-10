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31 минуту назад

Мирослава Карпович поделилась подробностями со съемок продолжения «Папиных дочек»

Super.ru

В конце прошлого года стало известно о перезапуске одного из самых популярных российских телесериалов. Пока что создатели обновленных «Папиных дочек» держат все подробности съемок за семью замками, но мы по горячим следам выяснили, кто точно появится в сериале, а кого из любимых героев на экране мы, увы, уже не увидим.

Карпович поделилась подробностями продолжения «Папиных дочек»
Фото: Super.ruSuper.ru

В новом интервью изданию KP.ru завесу тайны слегка приоткрыла исполнительница одной из ролей в ситкоме Мирослава Карпович.

Актриса не раскрыла всю подноготную, но все-таки намекнула, что съемки продолжения вот-вот начнутся или уже стартовали. Судя по словам Мирославы, исполнители уже собирались на площадке.

«Ничего не могу рассказать: ни содержание, ни дату премьеры. Могу только отметить, что все мы были очень рады снова встретиться, хотя и не переставали общаться. У нас есть общий чат с девочками, мы поздравляем друг друга, что-то смешное присылаем. Мы уже и вживую виделись, все отлично», — рассказала Карпович.

Заинтригованы и с нетерпением ждем официальной информации!

Сериалы,Папина дочка,Мирослава Карпович,
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