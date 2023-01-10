Карпович поделилась подробностями продолжения «Папиных дочек»

«Ничего не могу рассказать: ни содержание, ни дату премьеры. Могу только отметить, что все мы были очень рады снова встретиться, хотя и не переставали общаться. У нас есть общий чат с девочками, мы поздравляем друг друга, что-то смешное присылаем. Мы уже и вживую виделись, все отлично», — рассказала Карпович.