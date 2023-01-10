Сериал по игре The Last of Us завоевал сердца кинокритиков

Кинокритики оказались в восторге от адаптации видеоигры The Last of Us (Одни из нас). Постапокалиптический сериал представила платформа HBO. По данным ресурса Rotten Tomatoes, рейтинг проекта собрал 100% положительных отзывов. Некоторые из рецензентов заявили, что фильм уже претендует на звание лучшей экранизации 2023 года и представляет высший уровень адаптации видеоигр.

Критики отметили актерское мастерство Педро Паскаля и Беллы Рэмси, которые сыграли главные роли. Также в заслугу ставится любовь к оригиналу продюсеров Нила Дракманна и Крэйга Мэйзина. По мнению журналиста Росса Бонэйма из Collider, создатели киноленты позволили сюжету стать более ярким и дали возможность зрителю сопереживать и сосуществовать с главными героями, что в видеоигре практически невозможно.