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4 часа назад

Названы примерные даты релиза спин-оффов «Ходячих мертвецов»

Игромания.руиещё 1

AMC поделился новыми подробностями о спин-оффах «Ходячих мертвецов».

Названы примерные даты релиза спин-оффов «Ходячих мертвецов»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов», который транслируется с 2015 года, решили завершить восьмым сезоном.

Финальный сезон поделят на две части, в каждой из которых будет по шесть эпизодов. Премьера первой части стартует 14 августа, а второй выйдет ближе к концу 2023 года.

Кроме того, AMC назвал примерные даты релиза других спин-оффов «Ходячих мертвецов», среди которых: «Ходячие мертвецы: Мертвый город» про Мэгги и Нигана — июнь этого года; «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — позже в этом году; безымянный спин-офф, посвященный Рику и Мишонн — не раньше 2024 года.

Напомним, что оригинальный сериал «Ходячие мертвецы» завершился одиннадцатым сезоном в ноябре прошлого года.

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