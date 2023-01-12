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1 час назад

«Кинопоиск» вырезал упоминания геев и лесбиянок из «Секса в большом городе»

Кино-Панк

Telegram-канал «Осторожно, новости» заметил, что «Кинопоиск» и «Амедиатека» вырезали из сериала «Секс в большом городе» упоминания о ЛГБТ-людях.

«Кинопоиск» вырезал упоминания геев и лесбиянок из «Секса в большом городе»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Канал приводит два примера: в первом сезоне в девятой серии слово «педик» заменили на слово «мальчик», во втором сезоне в шестой серии полностью вырезали сцену, где героиня рассказывает о своей ориентации. При этом оба эпизода полностью потеряли смысл.

«Осторожно, новости» предполагают, что онлайн-кинотеатры перестраховываются из-за нового закона о «ЛГБТ-пропаганде». Хотя простое упоминание ориентации пока что не должно караться законом.

Сериалы,Секс в большом городе,
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