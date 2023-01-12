«Кинопоиск» вырезал упоминания геев и лесбиянок из «Секса в большом городе»

Telegram-канал «Осторожно, новости» заметил , что «Кинопоиск» и «Амедиатека» вырезали из сериала «Секс в большом городе» упоминания о ЛГБТ-людях.

Канал приводит два примера: в первом сезоне в девятой серии слово «педик» заменили на слово «мальчик», во втором сезоне в шестой серии полностью вырезали сцену, где героиня рассказывает о своей ориентации. При этом оба эпизода полностью потеряли смысл.