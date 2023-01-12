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3 часа назад

В сети сообщили, что в новом сериале «Сорвиголова» появятся Джессика Джонс и Каратель

runews24.ruиещё 1

Информацией в сети поделился инсайдер с ником MyTimeToShineHello.

В новом сериале «Сорвиголова» появятся Джессика Джонс и Каратель
Фото: runews24.rurunews24.ru

Он сообщил, что в новом сериале «Сорвиголова: Рождённый заново» можно будет увидеть Джессику Джонс. При этом она появится и в других проектах Marvel.

Также в шоу зрители увидят Карателя, но Люка Кейджа и Железного кулака в новом сериале не будет.

При этом студия Marvel официально не подтвердила эту информацию.

Съёмки сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» начнутся в феврале 2023 года. Премьера шоу назначена на весну 2024 года.

Напомним, что ранее MyTimeToShineHello говорил о том, что Генри Кавилл появится в кинокомиксе «Чёрный Адам».

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