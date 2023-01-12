В новом сериале «Сорвиголова» появятся Джессика Джонс и Каратель

Информацией в сети поделился инсайдер с ником MyTimeToShineHello.
Он сообщил, что в новом сериале «Сорвиголова: Рождённый заново» можно будет увидеть Джессику Джонс. При этом она появится и в других проектах Marvel.
Также в шоу зрители увидят Карателя, но Люка Кейджа и Железного кулака в новом сериале не будет.
При этом студия Marvel официально не подтвердила эту информацию.
Съёмки сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» начнутся в феврале 2023 года. Премьера шоу назначена на весну 2024 года.
Напомним, что ранее MyTimeToShineHello говорил о том, что Генри Кавилл появится в кинокомиксе «Чёрный Адам».