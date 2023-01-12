CМИ: деньги на съемки "Бригады" поступали от криминальных авторитетов

Сериал "Бригада" стал культовой картиной своего времени, а главные персонажи стали супергероями для своих поклонников. Но мало кто знает, что деньги на создание сериала могли поступать от людей из криминального мира.
Картина показывает жизнь простых уличных ребят, которые со временем организовали целую преступную группировку. Прообразами главных героев стали настоящие бандиты того времени. Образ Саши Белого был взят с "вора в законе" Сергея Тимофеева, более известного как Сильвестр. Многие события из жизни главного героя сериала и криминального авторитета пересекаются. Сильвестр, как и персонаж Сергея Безрукова, даже инсценировал свою смерть.
Многие люди из криминального мира и органах правопорядка соглашаются с утверждением, что сериал описывает жизнь "лихих 90-х" очень точно. Также они сообщают, что "воры" могли спонсировать съемки сериала. Среди тех, кто, возможно, давал деньги названы орехово-медведковская и солнцевская ОПГ, а также авторитеты из Украины. Также известны и имена украинских братков - Савлоха и Нарик.
Авторы и создатели картины всячески отрицают причастность "воров" в съемках сериала, но как было на самом деле - остается загадкой.
Информация предоставлена порталом CT news.