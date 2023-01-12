CМИ: деньги на съемки "Бригады" поступали от криминальных авторитетов

Сериал "Бригада" стал культовой картиной своего времени, а главные персонажи стали супергероями для своих поклонников. Но мало кто знает, что деньги на создание сериала могли поступать от людей из криминального мира.

Фото: Banki.loans Banki.loans

Картина показывает жизнь простых уличных ребят, которые со временем организовали целую преступную группировку. Прообразами главных героев стали настоящие бандиты того времени. Образ Саши Белого был взят с "вора в законе" Сергея Тимофеева, более известного как Сильвестр. Многие события из жизни главного героя сериала и криминального авторитета пересекаются. Сильвестр, как и персонаж Сергея Безрукова, даже инсценировал свою смерть.

Многие люди из криминального мира и органах правопорядка соглашаются с утверждением, что сериал описывает жизнь "лихих 90-х" очень точно. Также они сообщают, что "воры" могли спонсировать съемки сериала. Среди тех, кто, возможно, давал деньги названы орехово-медведковская и солнцевская ОПГ, а также авторитеты из Украины. Также известны и имена украинских братков - Савлоха и Нарик.

Авторы и создатели картины всячески отрицают причастность "воров" в съемках сериала, но как было на самом деле - остается загадкой.