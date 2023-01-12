Рецензия на сериал ""Мэйфейрские ведьмы"

8 января на кабельном телеканале AMC (подарившем нам «Безумцев» и «Во все тяжкие») стартовал сериал «Мэйфейрские ведьмы» — экранизация одноименного цикла романов писательницы Энн Райс. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина рассказывает о пилотной серии проекта, которой при многих достоинствах не хватает той самой крупицы магии.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В центре истории несколько поколений семейства Мэйфейр — потомственных ведьм, власть над которыми держит загадочный злой дух Лэшер (Джек Хьюстон). Сложная генеалогия магического семейства разделяет историю Мэйфейр на несколько десятилетий: от проживавшей в начале прошлого века Дейрдре (Аннабет Гиш из «Полуночной мессы») до отнятой у нее при рождении дочери Роуан (Александра Даддарио), пытающейся разобраться со своим загадочным происхождением.

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Лишенная с младенчества биологической матери Роуан даже в зрелом возрасте не может обрести чувство опоры: живет не в квартире, а в маленькой лодке, пытается реализоваться в любимой профессии (Роуан — хирург) и спасти умирающую от рака приемную мать. Но вопреки данной клятве Гиппократа, наделенная магической силой героиня умеет не только спасать жизни пациентов, но и лишать их своих врагов.

Проклятие девушки имеет мгновенный эффект, чему зритель становится свидетелем дважды за первую серию: сперва на глазах Роуан погибает ее вредный коллега-хирург, а после — самовлюбленный медицинский инвестор, обещающий найти ключ к вечной жизни (по иронии судьбы, умирает он намного быстрее своих самых безнадежных пациентов). Шокированная внутренней силой мщения Роуан пытается разобраться в ее источниках и отыскать свою настоящую мать-ведьму.

Литературная трилогия Энн Райс еще в 2020-м отпраздновала свое 30-летие, но до полноценной экранизации добралась только сейчас. По все той же злой иронии сама писательница не дожила до выхода сериала чуть больше года — Райс не стало в декабре 2021-го. Но писательница принимала активное участие в работе над сериалом, а права на экранизацию продавала только при условии, что сериальная версия истории сумеет точно отразить ведьминский дух ее успешной трилогии.

С этим у сериала получилось справиться только наполовину: у проекта отличная атмосфера (операторы Джозеф Галлахер и Эванс Браун, а также художница-постановщица Мегна С. Роджерс воссоздали магический и очень красивый мир истории), но куда менее удачный сценарий. Временная разбивка между героинями одной семьи, но разных эпох кажется слишком перегруженным сюжетным лабиринтом, в котором усложнение работает против идеи, а не на нее.

Не менее провальными кажутся диалоги, написанные будто бы нейросетью первого поколения: речь героев лишена жизненной убедительности, фразы примитивные, а манера общения перенасыщена театральной помпезностью. Если эта утрированность намеренная, то ей сложно найти оправдание в истории, далекой от стандартов шекспировского слога.

При этом, если отказаться от завышенных ожиданий и вышеперечисленных минусов, проект про магическое семейство из Нового Орлеана, вынужденное сдерживать свою неукротимую силу (или даже суметь обратить ее во благо), может стать приятным зимним развлечением для холодных вечеров (сериал будет выходить вплоть до конца февраля).

Конечно, для шоу, в котором так много разговоров о волшебстве, странно не обнаружить магическую искру крепкого телеромана. Но любопытно, как авторы намерены развить экранную версию произведения Райс: AMC анонсировал кроссовер «Мэйфейрских ведьм» с другой своей недавней премьерой (и еще одной экранизацией культового произведения писательницы) — сериалом «Интервью с вампиром».