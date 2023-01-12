Сериал «Уэнсдей» спровоцировал туристический бум в Румынии

Нашумевший сериал «Уэнсдей» привёл к огромному росту туризма в Румынии — в стране проходили съёмки этого шоу. Многие любители путешествий и семейки Аддамс хотят вживую увидеть места, где снимали проект.

Фото: Кадр из сериала Кадр из сериала

Сцены в городе-призраке Иерихоне и академии «Невермор» были сняты в Buftea Studios — студия располагается в румынском городе Буфтя, который находится недалеко от Бухареста. Теперь в этом городе открыты тематические туристические маршруты.

Флавиан Добре, который работал на съёмках сериала, теперь организует экскурсии по живописным местам, где разворачивалась история. Он признался, что производство «Уэнсдей» было сложным, но увлекательным и важным для Румынии процессом.

Это была масштабная постановка — на её съёмку ушло более восьми месяцев. В ней участвовали прекрасные люди, которые, можно сказать, благодаря «Уэнсдей» возродили румынское кино и сделали так, чтобы всё происходило здесь, в Buftea Studios. Это место имеет сильный эмоциональный, кинематографический и культурный заряд.

Один из румынских туроператоров отметил, что заполняемость отелей в окрестностях Бухареста с момента выхода сериала на Netflix выросла на 55%.