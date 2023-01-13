Названа дата выхода трейлера третьего сезона «Мандалорца»

Фанаты «Мандалорца» могут ликовать, ведь уже 16 января в перерыве матча между командами Dallas Cowboys и Tampa Bay Buccaneers на ESPNʼs Monday Night Footbal покажут полноценный трейлер шоу. До этого выходил лишь тизер.

Известно, что по сюжету главный герой отправится на свою родную планету, чтобы восстановить репутацию после того, как он опорочил своё кредо. Само собой, в нелёгком путешествии персонажа будет сопровождать малыш Грогу — полюбившийся герой, его ещё называют малышом Йодой.