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2 часа назад

Названа дата выхода трейлера третьего сезона «Мандалорца»

Чемпионат.comиещё 1

Фанаты «Мандалорца» могут ликовать, ведь уже 16 января в перерыве матча между командами Dallas Cowboys и Tampa Bay Buccaneers на ESPNʼs Monday Night Footbal покажут полноценный трейлер шоу. До этого выходил лишь тизер.

Названа дата выхода трейлера третьего сезона «Мандалорца»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Известно, что по сюжету главный герой отправится на свою родную планету, чтобы восстановить репутацию после того, как он опорочил своё кредо. Само собой, в нелёгком путешествии персонажа будет сопровождать малыш Грогу — полюбившийся герой, его ещё называют малышом Йодой.

Педро Паскаль вновь исполнит главную роль, а ещё в третьем сезоне с ним сыграют Карл Уэзерс, Джанкарло Эспозито, Кэти Сакхофф и звезда франшизы «Назад в будущее» Кристофер Ллойд.

Стартует третий сезон шоу 1 марта — ждать осталось не так долго.

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