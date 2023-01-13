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31 минуту назад

Зрители «уничтожили» рейтинг нового мультсериала про Велму из «Скуби-Ду»

Игромания.ру

Вчера, 12 января, на HBO Max состоялась премьера мультсериала «Велма» про героиню из команды Скуби-Ду — зрители оценили проект чрезвычайно негативно.

Зрители «уничтожили» рейтинг нового мультсериала про Велму
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Само шоу представляет комедийное переосмысление истории Велмы для взрослой аудитории, где она расследует убийства в своём учебном заведении.

Классические персонажи команды вроде Шэгги были изменены, что тоже не особо понравилось аудитории.Мультсериал получил 1,1 балла на Metacritic (25 отзывов) и 9% на Rotten Tomatoes (771 оценка). На IMDb ситуация не сильно лучше — 2,5 балла (более 2 тысяч оценок). Критики, кстати, тоже не остались от новинки в большом восторге, хотя их оценки выше — 50 баллов на Metacritic и 50% на «томатах».

Пользователи ругают саму идею истории Велмы со взрослым рейтингом, отмечая низкое качество юмора и отсутствие нужной атмосферы из сюжетов про юных детективов. Многим особенно не понравились переделанные версии классических персонажей, которые вызывают раздражение и неприязнь.

Некоторые негативно оценили и визуальную составляющую проекта, которая показалась им не особо впечатляющей. Свежий трейлер мультсериала, кстати, уже собрал больше 214 тысяч «дизлайков» на YouTube (8,8 тысяч «лайков»).

Сериалы,Скуби-Ду,
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