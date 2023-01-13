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1 час назад

Автор "Фарго" Ной Хоули начнет работу над сериалом "Чужой" в 2023 году

Газета.Ru

Автор "Фарго" и "Легиона" Ной Хоули планирует начать работу над сериалом "Чужой" в 2023 году, сообщил глава FX Джон Ландграф, пишет Deadline.

Автор "Фарго" начнет работу над сериалом "Чужой" в 2023 году
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Ной в настоящий момент работает над пятым сезоном "Фарго", но он также активно занимается препродакшеном "Чужого", - подчеркнул Хоули.

В ближайшее время шоураннер должен встретиться с дизайнером сериала, отметил Ландграф. Подробностей о проекте пока мало, однако уже известно, что события в сериале развернутся задолго до событий первого фильма. При этом сюжет будет развиваться не в космосе, а на Земле.

Сериалы,Легион,Чужой,Фарго,Джон Ландграф,
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