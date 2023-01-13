Автор "Фарго" начнет работу над сериалом "Чужой" в 2023 году

В ближайшее время шоураннер должен встретиться с дизайнером сериала, отметил Ландграф. Подробностей о проекте пока мало, однако уже известно, что события в сериале развернутся задолго до событий первого фильма. При этом сюжет будет развиваться не в космосе, а на Земле.