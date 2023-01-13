Второй сезон сериала "Медведь" выйдет в начале лета

Компания FX Networks объявила, что премьера второго сезона комедийно-драматического сериала «Медведь» состоится ранним летом 2023 года. Соответствующий пост появился в ее соцсетях.

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В новом выпуске будет больше серий, чем в первом сезоне: 10 эпизодов вместо 8. Точная дата выхода продолжения пока не называется.

Сюжет «Медведя» посвящен молодому шеф-повару, работавшему в лучших ресторанах мира. Герой возвращается в родной Чикаго и возглавляет небольшую забегаловку, которая досталась ему в наследство от покончившего с собой брата.

Как пишет Variety, второй сезон расскажет об открытии нового ресторана.

Главную роль в «Медведе» исполняет звезда «Бесстыжих» Джереми Аллен Уайт. За эту работу в январе 2023 года он удостоился премии «Золотой глобус» в категории «Лучший актер в мюзикле или комедии». Также в актерский состав шоу входят Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири, Лайонел Бойс, Лиза Колон-Зайас и Эбби Эллиотт.