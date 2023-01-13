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1 час назад

Идрис Эльба назвал дату премьеры полнометражного продолжения сериала "Лютер"

Газета.Ru

Британский актер Идрис Эльба объявил дату премьеры детективной драмы «Лютер: Павшее солнце», которая станет полнометражным продолжением сериала «Лютер» с его участием. Соответствующий пост появился в соцсетях актера.

Идрис Эльба назвал дату премьеры продолжения сериала "Лютер"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно публикации, кинотеатральный релиз картины в Великобритании состоится 24 февраля, а 10 марта лента появится в каталоге стримингового сервиса Netflix.

Сериал «Лютер», в котором Эльба играл детектива Джона Лютера, выходил на «Би-би-си» с 2010 по 2019 год и продержался в эфире пять сезонов. Шоу было решено продолжить в полнометражном формате. По сюжету «Павшего солнца» Лютер решает сбежать из тюрьмы, чтобы остановить жестокого серийного убийцу, который терроризирует Лондон.

Сериалы,Джон Лютер,Идрис Эльба,Netflix,
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