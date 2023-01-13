Идрис Эльба назвал дату премьеры продолжения сериала "Лютер"

Сериал «Лютер», в котором Эльба играл детектива Джона Лютера, выходил на «Би-би-си» с 2010 по 2019 год и продержался в эфире пять сезонов. Шоу было решено продолжить в полнометражном формате. По сюжету «Павшего солнца» Лютер решает сбежать из тюрьмы, чтобы остановить жестокого серийного убийцу, который терроризирует Лондон.