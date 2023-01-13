Сериал "Кокетка" о эротическом журнале нашел дистрибьютора

Кабельный канал Starz стал новым владельцем комедийного сериала «Кокетка», который в декабре 2022 года был закрыт стримингом HBO Max, хотя ранее получил продление на второй сезон, пишет Variety.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Теперь Starz покажет как первый сезон шоу, так и новые серии, работа над которыми была практически завершена на момент закрытия. Вскоре после решения об отмене «Кокетки» HBO Max удалил уже вышедший первый сезон из своего каталога.

Как отмечает Variety, переезд на Starz довольно логичен, поскольку каналом владеет компания Lionsgate, занимавшаяся производством «Кокетки».

Сюжет сериала посвящен выпуску одного из первых эротических журналов для женщин в Лос-Анджелесе 1970-х. Главные роли в шоу исполняют Офелия Ловибонд («Элементарно») и Джейк Джонсон («Новенькая»).