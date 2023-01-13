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2 часа назад

Сериал "Кокетка" о женском эротическом журнале нашел новую платформу после закрытия на HBO Max

Газета.Ru

Кабельный канал Starz стал новым владельцем комедийного сериала «Кокетка», который в декабре 2022 года был закрыт стримингом HBO Max, хотя ранее получил продление на второй сезон, пишет Variety.

Сериал "Кокетка" о эротическом журнале нашел дистрибьютора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Теперь Starz покажет как первый сезон шоу, так и новые серии, работа над которыми была практически завершена на момент закрытия. Вскоре после решения об отмене «Кокетки» HBO Max удалил уже вышедший первый сезон из своего каталога.

Как отмечает Variety, переезд на Starz довольно логичен, поскольку каналом владеет компания Lionsgate, занимавшаяся производством «Кокетки».

Сюжет сериала посвящен выпуску одного из первых эротических журналов для женщин в Лос-Анджелесе 1970-х. Главные роли в шоу исполняют Офелия Ловибонд («Элементарно») и Джейк Джонсон («Новенькая»).

«Газета.Ru» включала «Кокетку» в подборку сериалов, похожих на шоу «Убивая Еву», которое завершилось в 2022 году после четырех сезонов в эфире.

Сериалы,Новенький,Убивая Еву,Офелия Ловибонд,Джейк Джонсон,
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