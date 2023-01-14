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34 минуты назад

Сериал "Без пары" закрыли после первого сезона

Газета.Ru

Сериал "Без пары" с Нилом Патриком Харрисом был официально закрыт на Netflix после 1 сезона, сообщает Variety.

Сериал "Без пары" закрыли после первого сезона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Драмеди Даррена Стара ("Секс в большом городе", "Эмили в Париже") после своей премьеры в июле 2022 получило преимущественно положительные отзывы со стороны критиков и аудитории.

Так, первый сезон получил 73% рейтинга одобрения критиков на сайте Rotten Tomatoes, а среди зрителей он получил 75% положительных оценок.

При этом Netflix считает, что проект не получил должного отклика со стороны аудитории стриминга и было принято решение о его закрытии.

"Без пары" — романтическая комедия, в которой герой Нила Патрика Харриса пытается разобраться в своей личной жизни после внезапного завершения его предыдущих романтических отношений.

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