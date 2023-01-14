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1 час назад

Warner Bros. отменила показ финального сезона сериала «Сквозь снег»

Чемпионат.comиещё 1

Финальный, готовый четвёртый сезон фантастическо-антиутопического сериала «Сквозь снег» должны были показать на телеканале TNT. Но Warner Bros. Discovery решила отменить трансляцию шоу. Авторы проекта — студия Tomorrow Studios — уже ищут новую площадку для показа и развития проекта.

Показ финального сезона сериала «Сквозь снег» отменен
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

TNT не будет показывать четвёртый сезон «Сквозь снег». Это было трудное решение, но наше восхищение талантливыми сценаристами, актёрами и съёмочной группой, которые оживили этот самобытный постапокалиптический мир, остаётся неизменным. Мы сотрудничали с продюсерами с прошлого года, чтобы помочь шоу обрести новый дом, где поклонники смогут увидеть финал этой захватывающей истории. Мы с нетерпением ждём возможности работать с ними над будущими проектами.

Отмена последнего сезона шоу — часть инициативы Warner Bros. по покрытию огромных расходов и налогов, чтобы в будущем сохранить экономическую стабильность.

Сериал «Сквозь снег» основан на одноимённом фильме 2013 года корейского оскароносного режиссёра Пон Чжун Хо («Паразиты»), который с свою очередь основан на серии французских комиксов. В шоу рассказывается о мире, в котором наступил новый ледниковый период. Остатки человечества выживают в мчащемся поезде, в котором царит жестокая иерархия.

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