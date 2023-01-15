В новом сериале древние жители Новгорода стали темнокожими

Стриминговый сервис Netflix готовится представить новый сезон исторического сериала «Викинги: Вальхалла». В проекте появится темнокожий герой, который приехал из Новгорода.

Фото: Кадр из сериала "Викинги" Кадр из сериала "Викинги"

Сюжет сериала рассказывает о попытке викингов завоевать Англию, путешествии Лейфа Эрикссона в Америку, а также о драматической истории любви, вражды и мести на фоне распространения христианства среди викингов.

Зрители часто критикуют создателей проекта за недостоверность. Так, например, в новом сезоне сериала появится темнокожий герой родом из Новгорода.