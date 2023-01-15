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3 часа назад

В новом сериале Netflix древние жители Новгорода стали темнокожими

Слово и Делоиещё 1

Стриминговый сервис Netflix готовится представить новый сезон исторического сериала «Викинги: Вальхалла». В проекте появится темнокожий герой, который приехал из Новгорода.

В новом сериале древние жители Новгорода стали темнокожими
Фото: Кадр из сериала "Викинги"Кадр из сериала "Викинги"

Сюжет сериала рассказывает о попытке викингов завоевать Англию, путешествии Лейфа Эрикссона в Америку, а также о драматической истории любви, вражды и мести на фоне распространения христианства среди викингов.

Зрители часто критикуют создателей проекта за недостоверность. Так, например, в новом сезоне сериала появится темнокожий герой родом из Новгорода.

«Викинги: Вальхалла» стал продолжением сериала «Викинги», выходившего на канале History с 2013 по 2020 год. События проекта произошли через много лет после оригинала.

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