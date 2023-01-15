Объявлена дата выхода последнего сезона «Ривердэйла»Проект снимается с 2017-го года, последний раз зрители следили за его событиями больше года назад.

Фото: Warner Bros. Television Warner Bros. Television

елеканал CW объявил дату премьеры седьмого сезона своего популярного сериала «Ривердэйл». Первый эпизод выйдет 29-го марта, а последний - 23-го августа.Сюжет проекта строится вокруг группы молодых людей во главе с Арчи Эндрюсом (Кей Джей Апа), озадаченных раскрытием тайн маленького городка. Создал тёмную версию истории, рассказанной издательством Archie Comics в 1941-м году, Роберто Агирре-Сакаса.

В мае прошлого года CW объявил, что выходящий с 2017-го года сериал завершится седьмым сезоном. Директор телеканала Марк Педовитц сообщил, что этому долгоиграющему, успешному проекту решено устроить «соответствующие проводы».

«Мы хотим завершить его правильно», - отметил он.