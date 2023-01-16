HBO презентовала сериал The Last of Us

Премьера сериала по известной компьютерной игре The Last of Us («Последний из нас») состоялась на стриминговом сервисе HBO. Бюджет картины перешагнул затраты даже на легендарные «Игру престолов» и «Дом дракона».
Исполнителями главных ролей выступили Педро Паскаль (Джоэл), известный по той же «Игре престолов» и роли Мандалорца в одноименном сериале, а также его 19-летняя коллега по «Игре» Белла Рамзи (Элли). Сюжет адаптации развернется вокруг истории первоисточника, но со своими поправками и вольностями.
«Одних из нас» официально нельзя будет посмотреть на российских сервисах, поскольку у представителя HBO в РФ в лице «Амедитеки» нет подобных планов. Несмотря на это, на сериал возлагают большие надежды как комики, так и простые киноманы. Многие уже окрестили адаптацию компьютерной игры одним из главных многосерийных шоу наступившего года.