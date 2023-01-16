HBO презентовала сериал The Last of Us

Премьера сериала по известной компьютерной игре The Last of Us («Последний из нас») состоялась на стриминговом сервисе HBO. Бюджет картины перешагнул затраты даже на легендарные «Игру престолов» и «Дом дракона».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Исполнителями главных ролей выступили Педро Паскаль (Джоэл), известный по той же «Игре престолов» и роли Мандалорца в одноименном сериале, а также его 19-летняя коллега по «Игре» Белла Рамзи (Элли). Сюжет адаптации развернется вокруг истории первоисточника, но со своими поправками и вольностями.