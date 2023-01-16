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41 минуту назад

HBO презентовала сериал The Last of Us с исполнителем главной роли в «Мандалорце»

Слово и Дело

Премьера сериала по известной компьютерной игре The Last of Us («Последний из нас») состоялась на стриминговом сервисе HBO. Бюджет картины перешагнул затраты даже на легендарные «Игру престолов» и «Дом дракона».

HBO презентовала сериал The Last of Us
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Исполнителями главных ролей выступили Педро Паскаль (Джоэл), известный по той же «Игре престолов» и роли Мандалорца в одноименном сериале, а также его 19-летняя коллега по «Игре» Белла Рамзи (Элли). Сюжет адаптации развернется вокруг истории первоисточника, но со своими поправками и вольностями.

«Одних из нас» официально нельзя будет посмотреть на российских сервисах, поскольку у представителя HBO в РФ в лице «Амедитеки» нет подобных планов. Несмотря на это, на сериал возлагают большие надежды как комики, так и простые киноманы. Многие уже окрестили адаптацию компьютерной игры одним из главных многосерийных шоу наступившего года.

Сериалы,Игра,Игра престолов,Педро Паскаль,
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