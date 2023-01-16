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3 часа назад

«Спасибо вам». Нил Дракманн поблагодарил фанатов за поддержку сериала The Last of Us

Чемпионат.com

Для просмотра стала доступна первая серия сериала The Last of Us. Шоу получилось действительно мощным — об этом говорят высочайшие оценки критиков и мнения пользователей. Мы тоже посмотрели дебютный эпизод и поделились своими впечатлениями.

Дракманн поблагодарил фанатов за поддержку сериала The Last of Us
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В честь старта шоу геймдиректор обеих частей The Last of Us и сценарист шоу Нил Дракманн поблагодарил фанатов за поддержку и опубликовал милое фото, на котором присутствует он сам, исполнитель роли Джоэла Педро Паскаль, Белла Рамзи и шоураннер Крэйг Мейзин.

"Спасибо вам всем за добрые слова. Мы читаем абсолютно всё! Путешествие только начинается!"

Посмотреть The Last of Us можно с субтитрами на русском языке. Вторая серия выйдет 23 января — ровно через неделю.

Сериалы,Нил Дракманн,
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