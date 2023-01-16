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3 часа назад

Стало известно, о чем будет третий сезон сериала «Чаки»

Inc-News

Второй сезон сериала «Чаки» с куклой-убийцей в центре событий получил высокие оценки критиков и зрителей осенью прошлого года.

Стало известно, о чем будет третий сезон сериала «Чаки»
Фото: Inc-NewsInc-News

На волне успеха компания NBCUniversa, по сообщениям инсайдеров, приняла решение продлить проект на третий сезон.

Официального анонса от студии пока нет, так же отсутствуют даже приблизительные сроки начал съемок и нового релиза.

В прошлых сезонах главный персонаж сериала кукла-убийца Чаки без устали ищет себе новые жертвы, составляет и пытается реализовать различные дьявольские планы, а выжившим героям жаждет страшно отомстить.

По мнению экспертов, третий сезон проекта едва ли будет отличаться оригинальностью по сюжетной линии, поскольку именно она и приносит сериалу популярность.

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