Стало известно, о чем будет третий сезон сериала «Чаки»

Второй сезон сериала «Чаки» с куклой-убийцей в центре событий получил высокие оценки критиков и зрителей осенью прошлого года.
На волне успеха компания NBCUniversa, по сообщениям инсайдеров, приняла решение продлить проект на третий сезон.
Официального анонса от студии пока нет, так же отсутствуют даже приблизительные сроки начал съемок и нового релиза.
В прошлых сезонах главный персонаж сериала кукла-убийца Чаки без устали ищет себе новые жертвы, составляет и пытается реализовать различные дьявольские планы, а выжившим героям жаждет страшно отомстить.
По мнению экспертов, третий сезон проекта едва ли будет отличаться оригинальностью по сюжетной линии, поскольку именно она и приносит сериалу популярность.