Уничтоженный зрителями сериал «Велма» получит продолжение

Несколько дней назад на HBO Max стартовало шоу «Велма». Оно рассказывает про жизнь Велмы из «Скуби-Ду» по-взрослому — с соответствующими сценами и юмором. Проект буквально разгромили критики и фанаты оригинальной франшизы.
Несмотря на прохладный приём, мультсериал показал самый лучший старт среди всех анимационных проектов онлайн-кинотеатра. Видимо, из-за этого руководство решило дать второму сезона шоу зелёный свет. Информация об этом появилась на сайте Реестра идентификаторов развлечений (EIDR).
Первые два эпизода шоу уже доступны для просмотра на HBO Max. Остальные эпизоды выйдут позже. Официально о продлении Warner Bros. ещё не говорила. Если проект и правда получит продолжение, то об этом скоро расскажут.