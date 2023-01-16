Уничтоженный зрителями сериал «Велма» получит продолжение

Несколько дней назад на HBO Max стартовало шоу «Велма». Оно рассказывает про жизнь Велмы из «Скуби-Ду» по-взрослому — с соответствующими сценами и юмором. Проект буквально разгромили критики и фанаты оригинальной франшизы.

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Несмотря на прохладный приём, мультсериал показал самый лучший старт среди всех анимационных проектов онлайн-кинотеатра. Видимо, из-за этого руководство решило дать второму сезона шоу зелёный свет. Информация об этом появилась на сайте Реестра идентификаторов развлечений (EIDR).