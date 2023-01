HBO Max не выдержал наплыва зрителей сериала The Last of Us

Прошедшей ночью стартовал долгожданный сериал The Last of Us. Шоу оказалось действительно достойным — его очень высоко оценили как критики, так и зрители. Популярность сериала буквально «сломала» приложение HBO Max. На это обратили внимание издание Tech Times и сайт The DownDetector.