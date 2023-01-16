Мультсериалы, которые научат детей семейным ценностям

Обучать детей важности семейных ценностей стоит с раннего возраста — так они узнают о том, какой должна быть модель семьи, как выстроить гармоничные отношения с родными, почему не стоит врать и как укрепить дружбу с братом или сестрой. Телеканал «МУЛЬТ» рассказывает о пяти добрых мультсериалах, которые научат ребёнка семейным ценностям.

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«Сказочный патруль»

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Добрая история волшебниц «Сказочного патруля» не вертится вокруг семьи, но затрагивает эту важную тему. Это и приобретённая семья в лице Вари, Маши, Снежки и Алёнки, и настоящая, которую огненная волшебница стремится разыскать. В своём путешествии девочки узнают больше о самих себе и о том, как важны отношения с самыми близкими. Мультсериал учит доверять родным, прощать недостатки и верить в чудо, несмотря ни на что.

«Кошечки-Собачки»

Добрый и очаровательный, этот мультсериал рассказывает о братьях наших меньших — кошечках и собачках. Правда, тут они ведут вполне человеческий образ жизни: живут в маленьком городке дружными семьями, организовывают собственный бизнес и изучают мир. Маленькие жители города помогают взрослым и учатся новому, например, как готовить, пользоваться зубной щёткой или создавать одежду.

«Барбоскины»

Ещё одна компания животных: мультсериал рассказывает о крепком семействе собак, дети которой постоянно влипают в приключения. Это добрая и милая история о том, как порой непросто уживаться разным по характеру и возрасту братьям и сёстрам, а ещё она учит мириться с недостатками других и находить хорошее даже в самых запутанных ситуациях.

«Дракоша Тоша»

Маленький Дракоша живёт в семье пандочек: они очень дружные, весёлые и всегда находят, чем бы таким заняться. При помощи волшебных пузырей Тоша может ответить на любой вопрос панд, даже самый сложный. Например, кто обитает под кроватью, почему иногда нам говорят «нельзя» или зачем нужно мыться.

«Лео и Тиг»