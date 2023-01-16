Вышел первый эпизод сериала «Задача трех тел»

Китайская компания Tencent выпустила первую серию научно-фантастического сериала «Задача трёх тел» по известной книге фантаста Лю Цысиня.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В центре сюжета окажутся земляне времён середины XX века, которые пытаются наладить связь с представителями внеземной цивилизации. Главные роли сыграли Чжан Луи и Ю Хэвэй, кресло режиссёра занял Ян Лей.

Первый эпизод адаптации популярного произведения от Tencent уже доступен на YouTube-канале компании, доступны английские субтитры.