Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 68.29EUR 73.83
Войти в почту
46 минут назад

Вышел первый эпизод сериала «Задача трех тел» по роману Лю Цысиня

Чемпионат.com

Китайская компания Tencent выпустила первую серию научно-фантастического сериала «Задача трёх тел» по известной книге фантаста Лю Цысиня.

Вышел первый эпизод сериала «Задача трех тел»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В центре сюжета окажутся земляне времён середины XX века, которые пытаются наладить связь с представителями внеземной цивилизации. Главные роли сыграли Чжан Луи и Ю Хэвэй, кресло режиссёра занял Ян Лей.

Первый эпизод адаптации популярного произведения от Tencent уже доступен на YouTube-канале компании, доступны английские субтитры.

«Задача трёх тел» — один из самых известных фантастических романов 2010-х годов, получивший популярность во всём мире, лауреат премии «Хьюго». Параллельно с сериалом от Tencent свою версию адаптации готовит онлайн-кинотеатр Netflix.

Сериалы,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители