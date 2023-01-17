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50 минут назад

Судья шоу "Танцы" Егор Дружинин снялся во втором сезоне "Вампиров средней полосы"

Газета.Ru

Судья шоу «Танцы» Егор Дружинин сыграл главного антагониста во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы».

Дружинин снялся во втором сезоне "Вампиров средней полосы"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Персонаж Дружинина появился в шестой серии второго сезона. Его герой Борис оказывается участником клана уральских вампиров, которые становятся причиной новых преступлений в Смоленске.

Сам телеведущий называет своего героя вампиром-гедонистом. Он также признался, что искал зерно роли в себе.

«Мой персонаж Борис Феликсович — эстет. Борис во всем ищет комфорт. Он восхищается тем, что его окружает, и это никоим образом не мешает ему при этом быть хладнокровным палачом. Как ни странно, в этой роли я опирался на самого себя. В каждом из нас сидит злоба. Я человек не крикливый, но, как говорят, крайне неприятный в моменты раздражительности», — рассказал Дружинин.

Егор Дружинин начал свою карьеру в кино в 1983 году, когда сыграл главную роль в дилогии о приключениях Петрова и Васечкина.

Сериалы,Егор Дружинин,
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