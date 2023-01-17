Дружинин снялся во втором сезоне "Вампиров средней полосы"

«Мой персонаж Борис Феликсович — эстет. Борис во всем ищет комфорт. Он восхищается тем, что его окружает, и это никоим образом не мешает ему при этом быть хладнокровным палачом. Как ни странно, в этой роли я опирался на самого себя. В каждом из нас сидит злоба. Я человек не крикливый, но, как говорят, крайне неприятный в моменты раздражительности», — рассказал Дружинин.