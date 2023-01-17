Дружинин снялся во втором сезоне "Вампиров средней полосы"

Судья шоу «Танцы» Егор Дружинин сыграл главного антагониста во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы».
Персонаж Дружинина появился в шестой серии второго сезона. Его герой Борис оказывается участником клана уральских вампиров, которые становятся причиной новых преступлений в Смоленске.
Сам телеведущий называет своего героя вампиром-гедонистом. Он также признался, что искал зерно роли в себе.
«Мой персонаж Борис Феликсович — эстет. Борис во всем ищет комфорт. Он восхищается тем, что его окружает, и это никоим образом не мешает ему при этом быть хладнокровным палачом. Как ни странно, в этой роли я опирался на самого себя. В каждом из нас сидит злоба. Я человек не крикливый, но, как говорят, крайне неприятный в моменты раздражительности», — рассказал Дружинин.
Егор Дружинин начал свою карьеру в кино в 1983 году, когда сыграл главную роль в дилогии о приключениях Петрова и Васечкина.