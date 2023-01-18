Постер сериала «Мэр Кингстауна» с Реннером пришлось переделать

Причина – недавняя госпитализация актёра в результате несчастного случая.

Фото: Inc-News Inc-News

Авторы сериала «Мэр Кингстауна» позиционировали его при запуске как «самое опасный сериал на телевидении», но рекламная кампания второго сезона говорит об обратном. Paramount+ в срочном порядке пришлось менять постер с изображением исполнителя главной роли Джереми Реннера.

В первоначальной версии он был представлен в образе всесильного «серого кардинала» Майка Макласки с явными ранами и царапинами на лице. Но после ЧП, случившегося в начале января с актёром, после чего он угодил в тяжёлом состоянии в больницу, подобный имидж телевизионщики посчитали неуместным.

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В итоге, в знак уважения к главной звезде своего криминального проекта стриминговый сервис выпустил новый постер, где Реннер уже изображён без каких бы то ни было признаков борьбы на лице.