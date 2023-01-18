В Москве прошла премьера сериала об Эрасте Фандорине

"Изначально была сложность, что я очень сильно отталкивался от Акунина, от того, что написано в его книге, и это пытался перенести в сценарий. Сценарий - это абсолютно отдельная вещь от Акунина, поэтому здесь его (Фандорина - прим. ТАСС) нужно рассматривать именно как человека вне времени, чтобы понять, из чего он состоит, что чувствует. <…> Время меняется, а человеческие проблемы остаются теми же самыми. Образ Фандорина также претерпел изменения, но внутреннее зерно осталось", - сказал он в беседе с ТАСС.