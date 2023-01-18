В Москве прошла премьера сериала об Эрасте Фандорине

Премьерный показ эпизода сериала "Фандорин. Азазель" - нового прочтения истории главного героя детективов писателя Бориса Акунина об Эрасте Фандорине - состоялся во вторник в столичном кинотеатре "Художественный", передает корреспондент ТАСС.
Действие оригинального сериала онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" разворачивается в альтернативной реальности 2023 года, где смешались атрибуты разных исторических эпох, а столицей является не Москва, а Петроград.
"Фандорин - умный, загадочный, страшно благородный, очень везучий и весьма неординарный. Следовать за его приключениями было одним из самых интересных удовольствий моей юности. Когда четыре года назад мы в студии обсуждали, каких героев мы бы хотели приводить на экраны зрителей "Кинопоиска", Эраст Фандорин был в топе и ничего не вызывало сомнений", - сказала продюсер, директор по контенту "Плюс Фантех" "Яндекса" Ольга Филипук.
Главный герой сериала - уже знакомый по романам Акунина Эраст Фандорин, однако в новой экранизации сыщику всего 20 лет. Молодой Фандорин занимается скучной работой в сыскном управлении, пока к нему не попадает дело о самоубийстве миллионера на глазах у толпы людей. Изучая материалы, герой приходит к выводу, что перед ним не самоубийство, а также выходит на след опасной организации.
По словам исполнителя роли Фандорина актера Владислава Тирона, несмотря на литературный первоисточник, в новой истории есть свои оригинальные отличия.
"Изначально была сложность, что я очень сильно отталкивался от Акунина, от того, что написано в его книге, и это пытался перенести в сценарий. Сценарий - это абсолютно отдельная вещь от Акунина, поэтому здесь его (Фандорина - прим. ТАСС) нужно рассматривать именно как человека вне времени, чтобы понять, из чего он состоит, что чувствует. <…> Время меняется, а человеческие проблемы остаются теми же самыми. Образ Фандорина также претерпел изменения, но внутреннее зерно осталось", - сказал он в беседе с ТАСС.
По мнению актера, Фандорин остается популярным у зрителей, поскольку близок и понятен аудитории.
"Это созданный нами, в нашем менталитете герой. <…> Этот персонаж привлекателен тем, что он в какой-то мере простой и очень понятный для нашего зрителя. Все-таки это оригинальный герой, написанный русским человеком, это что-то свое и родное", - добавил собеседник агентства.
Зрители также увидят на экране Максима Матвеева, Евгения Стычкина, Милу Ершову, Артема Быстрова, Сергея Горошко и других актеров. Сценарий по мотивам одной из книг из цикла Акунина о Фандорине написали Сергей и Никита Поповы при участии Дмитрия Иванова. Режиссер проекта - Нурбек Эген. Сериал включает шесть эпизодов, первый из которых выйдет в онлайн-кинотеатре 19 января.