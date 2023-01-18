5 сериалов о преступниках, которые смотрятся на одном дыхании

Для тех, кому не хватает острых ощущений, перестрелок и расследований запутанных дел, «Рамблер» собрал лучшие сериалы о преступниках.
Нил Кэффри, невероятно обаятельный преступник, наконец-то был пойман своим извечным врагом, агентом ФБР Питером Берком. Но Кэффри предлагает ему не торопиться с отправкой в тюрьму, и рассмотреть возможность сотрудничества. Ведь Нил мог бы помочь поймать самых «элитных» преступников, «белых воротничков» преступного мира. Питер, понимая, что интуиция и преступный опыт Нила могут стать хорошим подспорьем в борьбе с криминалом, соглашается.
Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли – Виола Дэвис.
На протяжении десятилетий бывший правительственный агент Рэймонд Реддингтон был одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР. Неожиданно он без сопротивления сдается в вашингтонской штаб-квартире ФБР. На допросе он заявляет, что собирается помочь Бюро с арестом опаснейших «криминальных умов», но сотрудничать будет только с агентом Элизабет Кин, только что принятой в ряды ФБР.
Криминальная эпопея, которая рассказывает о подростке по имени Джошуа Коди, переезжающим после смерти матери к своей родне в пляжный городок в Южной Калифорнии. Семейным делом руководит бабушка парня Джанин Коди. Главный ее помощник — старший из братьев Поуп. Остальные сыновья тоже помогают матери по мере сил. Вскоре Джошуа понимает, что фамильный бизнес связан с криминалом, и что теперь он сделался частью этого нового для него и смертельно опасного мира.
Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.