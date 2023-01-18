5 сериалов о преступниках, которые смотрятся на одном дыхании

Для тех, кому не хватает острых ощущений, перестрелок и расследований запутанных дел, «Рамблер» собрал лучшие сериалы о преступниках.

Фото: Кадр из сериала "Черный список" Кадр из сериала "Черный список"

«Белый воротничок»

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Нил Кэффри, невероятно обаятельный преступник, наконец-то был пойман своим извечным врагом, агентом ФБР Питером Берком. Но Кэффри предлагает ему не торопиться с отправкой в тюрьму, и рассмотреть возможность сотрудничества. Ведь Нил мог бы помочь поймать самых «элитных» преступников, «белых воротничков» преступного мира. Питер, понимая, что интуиция и преступный опыт Нила могут стать хорошим подспорьем в борьбе с криминалом, соглашается.

Кадр из сериала "Белый воротничок"

«Как избежать наказание за преступление»

Каждый год практикующий адвокат набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ребят она выбрала не случайно, к тому же они совершили убийство, параллельно расследуя другое преступление. Теперь им придется применить полученные знания, чтобы защитить себя. В главной роли – Виола Дэвис.

Кадр из сериала "Как избежать наказание за убийство"

«Черный список»

На протяжении десятилетий бывший правительственный агент Рэймонд Реддингтон был одним из самых разыскиваемых беглецов ФБР. Неожиданно он без сопротивления сдается в вашингтонской штаб-квартире ФБР. На допросе он заявляет, что собирается помочь Бюро с арестом опаснейших «криминальных умов», но сотрудничать будет только с агентом Элизабет Кин, только что принятой в ряды ФБР.

«По волчьим законам»

Криминальная эпопея, которая рассказывает о подростке по имени Джошуа Коди, переезжающим после смерти матери к своей родне в пляжный городок в Южной Калифорнии. Семейным делом руководит бабушка парня Джанин Коди. Главный ее помощник — старший из братьев Поуп. Остальные сыновья тоже помогают матери по мере сил. Вскоре Джошуа понимает, что фамильный бизнес связан с криминалом, и что теперь он сделался частью этого нового для него и смертельно опасного мира.

«Острые козырьки»

Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.