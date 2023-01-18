Спилберг: «Я бы хотел снять сериал в стиле "Мейр из Исттауна"»

У меня есть аппетит к полнометражным картинам, и когда-нибудь я сниму полнометражный сериал. Если бы кто-нибудь предложил мне снять «Мейр из Исттауна», я бы согласился… Это отлично поставленная история.

Спилберг также признался, что фильм «Линкольн» с Дэниелом Дэй-Льюисом мог стать сериалом, потому что крупные студии изначально отказывали постановщику в финансировании. Однако режиссёр всё же предложили сделку в кинокомпании 20th Century Fox, после чего сценарий шоу адаптировали под полнометражную ленту.