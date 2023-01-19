В цифровой прокат выходит сериал "Фандорин. Азазель"

Сериал "Фандорин. Азазель" - современная интерпретация истории сыщика Эраста Фандорина из романов Бориса Акунина - выходит в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" в четверг. Об этом сообщила пресс-служба "Кинопоиска".
Действие новой экранизации первой книги из акунинского цикла о приключениях Фандорина "Азазель" происходит не в России XIX века, а в альтернативном 2023 году. В этой реальности в России не происходило февральской революции, поэтому страной руководит император Николай III, а столицей является не Москва, а Петроград. Главный герой сериала - 20-летний сотрудник сыскного управления Эраст Фандорин, расследуя самоубийство миллионера, случайно выходит на след опасной организации, которая может быть связана с происшествием.
"В феврале 2023 года первой фандоринской книге "Азазель" исполнится 25 лет. За это время герой, появившийся на ее страницах, стал одним из самых узнаваемых персонажей и ярким брендом российской литературы со своим фандомом, который объединяет несколько поколений. Это умный, амбициозный, пассионарный, принципиальный и честный человек - такой образ актуален в любые времена. Перемещая его из XIX века в альтернативную современную реальность, мы перезапускаем приключения Фандорина", - цитирует пресс-служба "Кинопоиска" продюсера, директора по контенту "Плюс Фантех" "Яндекса" Ольгу Филипук.
Роль Фандорина исполнил актер Владислав Тирон, знакомый зрителям по сериалу "Триггер". Кроме того, зрители увидят двух новых персонажей, которых не существовало в литературном первоисточнике - это император Николай III в исполнении Максима Матвеева и премьер-министр Орлов, роль которого сыграл Евгений Стычкин. Также в проекте снялись Мила Ершова, Артем Быстров, Сергей Горошко и другие. Сценарий написали Сергей и Никита Поповы при участии Дмитрия Иванова. Режиссером проекта выступил Нурбек Эген.