В цифровой прокат выходит сериал "Фандорин. Азазель"

"В феврале 2023 года первой фандоринской книге "Азазель" исполнится 25 лет. За это время герой, появившийся на ее страницах, стал одним из самых узнаваемых персонажей и ярким брендом российской литературы со своим фандомом, который объединяет несколько поколений. Это умный, амбициозный, пассионарный, принципиальный и честный человек - такой образ актуален в любые времена. Перемещая его из XIX века в альтернативную современную реальность, мы перезапускаем приключения Фандорина", - цитирует пресс-служба "Кинопоиска" продюсера, директора по контенту "Плюс Фантех" "Яндекса" Ольгу Филипук.