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44 минуты назад

В Красноярске сняли документальный сериал о быте и культуре Енисейской губернии

ТАСС

Документальный 20-серийный проект о быте и культуре Приенисейского края в XIX - начале XX вв. "Енисейская губерния. Страницы истории" сняли в Красноярске. Об этом журналистам сообщила пресс-служба правительства Красноярского края.

Снят документальный сериал о культуре Енисейской губернии
Фото: krasnoyarsk.city.onlinekrasnoyarsk.city.online

"В Красноярске сняли документальный сериал "Енисейская губерния. Страницы истории". Двадцать серий посвящены жизни, быту и культуре Приенисейского края в XIX - начале XX веков. Спикерами выступили ведущие историки и музейные эксперты Красноярского края, Хакасии, Тывы, Иркутска", - говорится в сообщении.

Проект создан к 200-летию Енисейской губернии, которое отмечали в 2022 году. В сериале использованы музейные материалы - редкие фотоснимки и документы. Съемки проходили в Красноярском крае, Туве и Иркутской области.

В 2022 году на территории Красноярского края был снят исторический сериал "Красный Яр" о золотой лихорадке в Сибири в XIX веке. Премьера сериала состоялась в конце ноября 2022 года. В 2023 году в регионе должны пройти съемки еще двух сериалов для федеральных телеканалов.

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