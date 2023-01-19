Второй сезон сериала "Территория" вышел онлайн

По сюжету продолжения фолк-хоррора, главные герои вновь встретятся с шаманами, колдунами, столкнутся с новыми демонизированными существами, а теперь еще и окажутся между миром мертвых и живых. Здесь, на пересечении миров, главный герой, Егор Чудинов в исполнении Глеба Калюжного, продолжит искать своих пропавших родителей. «Я очень волнуюсь. Сам себе напоминаю, что первый сезон мы делали шесть лет, второй мы сделали стремительно — полтора года. Я расскажу про всю эту историю», — делится генеральный продюсер и автор идеи Антон Щукин. По его словам, в 2022 году сериал мог купить стриминговый сервис Netflix, ныне ушедший из России. «Слава богу, этого не произошло, иначе как бы мы смотрели этот сериал?! Сейчас мы можем увидеть его на родном Premier», — пошутил он.