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1 час назад

Второй сезон сериала "Территория" вышел онлайн

Газета.Ruиещё 1

В онлайн-кинотеатре Premier вышел второй сезон сериала «Территория». Об этом сообщила пресс-служба стриминговой платформы.

По сюжету продолжения фолк-хоррора, главные герои вновь встретятся с шаманами, колдунами, столкнутся с новыми демонизированными существами, а теперь еще и окажутся между миром мертвых и живых. Здесь, на пересечении миров, главный герой, Егор Чудинов в исполнении Глеба Калюжного, продолжит искать своих пропавших родителей. «Я очень волнуюсь. Сам себе напоминаю, что первый сезон мы делали шесть лет, второй мы сделали стремительно — полтора года. Я расскажу про всю эту историю», — делится генеральный продюсер и автор идеи Антон Щукин. По его словам, в 2022 году сериал мог купить стриминговый сервис Netflix, ныне ушедший из России. «Слава богу, этого не произошло, иначе как бы мы смотрели этот сериал?! Сейчас мы можем увидеть его на родном Premier», — пошутил он.

Помимо Калюжного, Андрея Мерзликина, Аси Чистяковой, Ксении Отиновой, к своим ролям вернулись Алексей Розин, Клавдия Коршунова, Ела Санько, Сергей Колесов, Анна Синякина и другие. К актерскому касту нового сезона также присоединились Алексей Серебряков и Ирина Ермолова.

Известно, что сейчас идет работа над сценарием третьего сезона «Территории».

Ранее премьера нового сезона прошла в московском кинотеатре «Художественный».

Сериалы,Видео,Территория,Анна Синякина,Клавдия Коршунова,Алексей Розин,Глеб Калюжный,Антон Щукин,Ирина Ермолова,Сергей Колесов,Алексей Серебряков,Андрей Мерзликин,Netflix,
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