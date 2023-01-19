Стала известна дата премьеры третьего сезона "Теда Лассо"

Предполагается, что релиз состоится уже в марте. Об этом свидетельствует статья, опубликованная компанией Create Harmony Media, отвечающей за редактуру музыки в сериале.

Шоураннер проекта Билл Лоуренс подтвердил, что в третий сезон вернутся все основные актеры шоу. Он также дал понять, что третий сезон станет финальным для «Теда Лассо».

Ранее о том, что сериал будет состоять всего из трех сезонов высказался исполнитель главной роли Джейсон Судейкис. Он заявил, что всегда видел историю своего героя в рамках трех актовой структуры, в которой первый сезон знакомил нас с персонажами и создавал почву для драматургии, второй сезон усиливал конфликт, а третий должен стать финальной развязкой.