Мадянов появится в 11 сезоне сериала "Склифосовский"

Стало известно, что звезда фильма «Левиафан» Роман Мадянов присоединится к актерскому составу 11 сезона медицинской драмы «Склифосовский». Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

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Уточняется, что Мадянов исполнит роль главного врача больницы. Также стало известно, что к своим ролям вернутся актеры Ольга Павловец и Дмитрий Миллер, сыгравшие супругов Пастуховых. Этот экранный дуэт вернули в проект в 10 сезоном шоу по многочисленным просьбам поклонников сериала.

В конце сентября 2022 года в возрасте 54 лет ушел из жизни актер Владимир Шинов, снимавшийся в сериалах «Склифосовский» и «Глухарь».