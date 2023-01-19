5 мистических сериалов, которые оценят фанаты хорроров

Для тех, кому не хватает острых ощущений, «Рамблер» собрал топ захватывающих сериалов, которые оценят поклонники фильмов ужасов.

Фото: Кадр из сериала "Клуб полуночников" Кадр из сериала "Клуб полуночников"

«Кабинет редкостей Гильермо дель Торо»

Видео дня

Каждый эпизод антологии (проект состоит из восьми серий, снятых разными режиссерами) рассказывает отдельную историю в жанре хоррор. Все они основаны на произведениях известных авторов — от Говарда Филлипса Лавкрафта до Майкла Ши. Действие шоу разворачивается в разные эпохи, а сюжеты серий не пересекаются, но стилистически и тематически все эпизоды складываются в единый альманах.

Кадр из сериала "Кабинет редкостей Гильермо дель Торо"

«Клуб полуночников»

Группа неизлечимо больных подростков живет в хосписе. Совместные сессии, правильное питание, йога по желанию не сравнятся с главным развлечением Брайтклиффа: когда часы бьют двенадцать, пациенты тайком пробираются в библиотеку, разводят камин и рассказывают друг другу страшные истории. Однажды они заключают договор, что тот, кто первым поддастся болезни, несет ответственность за общение с другими за пределами могилы. После того, как один из них умирает, начинаются странные происшествия.

Кадр из сериала "Клуб полуночников"

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Ведьмак»

Сериал о мутанте, который за деньги убивает чудовищ — оборотней, вампиров и даже заколдованных принцесс. Его жизнь оказывается тесно связана с колдуньей Йеннифер и малолетней наследницей королевства Цинтра по имени Цири. Главную роль в проекте исполнил Генри Кавилл.

Кадр из сериала "Ведьмак"

«Нулевой канал»

Детский психолог возвращается в родной городок, чтобы расследовать мистическое исчезновение брата-близнеца и других детей в восьмидесятые. Одновременно он пытается выяснить, как эти преступления связаны с местной и очень популярной телепередачей, которая выходит одновременно с похищениями.