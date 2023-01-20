Съемки сериала «Спасская» пройдут в Костроме

В Костроме пройдут съемки сериала «Спасская». Об этом на своей странице в социальной сети сообщил «Кострома-фильм».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Планируется, что съемки о сотруднице уголовного розыска Спасской пройдут с 4 по 14 февраля. В связи с этим киностудия ищет костромичей, желающих сдать под эти нужды свои квартиры.

Для съёмок подойдут 2-3-4х комнатные квартиры, с хорошим ремонтом, крупногабаритные квартиры-сталинки с улучшенной и нестандартной планировкой, а также квартиры 2000-х годов с современным и стандартным ремонтом. Расположение квартир значения не имеет.

Связаться с «Кострома Фильм» и предложить свою квартиру в аренду, можно через личные сообщения в социальных сетях.