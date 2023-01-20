Российские зрители выбрали любимые интерьеры в сериалах

Аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» провели опрос с целью выяснить: в каких домах героев сериалов и кино мечтают жить россияне. Результаты их исследования опубликовала «Лента.ру».

Фото: Кадр из сериала «Друзья» Кадр из сериала «Друзья»

По результатам опроса, абсолютным лидером стали дома героев из сериала «Большая маленькая ложь». Их интерьеры понравились 16% россиян. Столько же респондентов отметили привлекательность домов в сериале «Почему женщины убивают» (однако сезон не уточняется).

Домом мечты для 12% опрошенных стал особняк героинь телешоу «Зачарованные». А 11% мужчин и женщин с удовольствием поселились бы в доме Кевина Маккалистера из фильма «Один дома». Каждому десятому опрошенному запомнилась комната Сабрины из сериала «Сабрина — маленькая ведьма». Многие с ностальгией вспомнили квартиру Букиных («Счастливы вместе») и интерьеры, мелькающие в сериале «Друзья».

Количество участников опроса – более полутора тысяч человек из всех регионов России.

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