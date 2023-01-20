Названа дата выхода биографической драмы о Фаине Раневской

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Биографическая драма "Раневская" о жизни советской и российской актрисы театра и кино Фаины Раневской выйдет в онлайн-кинотеатре KION 8 февраля. Главную роль в сериале исполнит Мариэтта Цигаль-Полищук, сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса в пятницу.
"Премьера драмы-байопика "Раневская" с Мариэттой Цигаль-Полищук в главной роли состоится 8 февраля в онлайн-кинотеатре KION", - сказали в пресс-службе.
Сериал режиссера Дмитрия Петруня охватывает несколько периодов жизни Раневской - от юности в Таганроге до всесоюзной славы. Фильм также расскажет об актрисе уже в зрелом возрасте. В проекте снялись Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев. Производством сериала занималась компания Star Media.
"В мировой сериальной индустрии прочно укрепился тренд на изображение сильных женских героинь и их судеб, и наша Фаина Раневская, которую неизменно включают в списки величайших актрис XX века, идеально вписывается в этот тренд, тем более что она сама написала сценарий своей жизни в сотнях едких афоризмов. До сих пор о Фаине снимали только документальные фильмы, но авторы "Раневской" реконструировали жизнь актрисы художественными методами и сняли одновременно смешное и трогательное зрительское кино", - цитирует пресс-служба генерального продюсера KION Игоря Мишина.