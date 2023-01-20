Названа дата выхода биографической драмы о Фаине Раневской

"В мировой сериальной индустрии прочно укрепился тренд на изображение сильных женских героинь и их судеб, и наша Фаина Раневская, которую неизменно включают в списки величайших актрис XX века, идеально вписывается в этот тренд, тем более что она сама написала сценарий своей жизни в сотнях едких афоризмов. До сих пор о Фаине снимали только документальные фильмы, но авторы "Раневской" реконструировали жизнь актрисы художественными методами и сняли одновременно смешное и трогательное зрительское кино", - цитирует пресс-служба генерального продюсера KION Игоря Мишина.